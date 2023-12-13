На останньому етапі 2023 року Кривонос не виступатиме через хворобу. Про це повідомив тренер жіночої команди Микола Зоц.

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Хто виступить на третьому етапі Кубка світу

Україна матиме в особистих стартах не більше чотирьох біатлоністок: раніше з основної збірної на етап юніорського Кубка IBU відбула Олена Городна.

У складі основної збірної України залишаються Юлія Джима, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко.

26-річна Кривонос незмінно виступала в усіх особистих стартах Кубка світу на перших етапах в Естерсунді та Гохфільцені.

Виступи Кривонос у цьому сезоні:

Гохфільцен. Переслідування — 53-тє місце (0+0+1+1)

Гохфільцен. Спринт — 57 (0+1)

Естерсунд. Спринт — 62 (1+2)

Естерсунд. Естафета — 12 (0+2)

Естерсунд. Індивідуальнка гонка — 40 (0+0+0+2)

Нагадаємо, перша гонка етапу в Ленцергайде — жіночий 7.5-кілометровий спринт, що розпочнеться 13 грудня о 15:15.