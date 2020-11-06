Чемпионка мира-2007 по художественной гимнастике Анна Бессонова впервые стала мамой. У украинской гимнастки родился мальчик.

Об этом Бессонова сообщила на своей странице в Instagram. У 36-летней экс-гимнастки 4 ноября родился мальчик.

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Отцом ребенка является фитнес-тренер Дмитрий Момот, сделавший предложение Бессоновой в 2017 году.

В комментариях Бессонова получила поздравления от Лилии Подкопаевой, Ольги Саладухи, Виктории Мазур, Влада Ямы и других известных людей.

Достижения Бессоновой

Украинка – абсолютная чемпионка мира 2007 года. Самым удачным ее выступлением стало упражнение с обручем под музыку из фильма "Аврора", после которого зрители аплодировали стоя и скандировали ее фамилию.

Видео невероятного выступления Бессоновой на чемпионате мира

Бессонова – четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. Анна – бронзовый призер Олимпийских игр 2004 и 2008 годов.

Также в активе Анны 13 серебряных медалей на мировых первенствах и 7 бронзовых наград.