Анна Бессонова впервые стала мамой: щемящее фото
Чемпионка мира-2007 по художественной гимнастике Анна Бессонова впервые стала мамой. У украинской гимнастки родился мальчик.
Об этом Бессонова сообщила на своей странице в Instagram. У 36-летней экс-гимнастки 4 ноября родился мальчик.
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Отцом ребенка является фитнес-тренер Дмитрий Момот, сделавший предложение Бессоновой в 2017 году.
Достижения Бессоновой
Украинка – абсолютная чемпионка мира 2007 года. Самым удачным ее выступлением стало упражнение с обручем под музыку из фильма "Аврора", после которого зрители аплодировали стоя и скандировали ее фамилию.
Видео невероятного выступления Бессоновой на чемпионате мира
Бессонова – четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. Анна – бронзовый призер Олимпийских игр 2004 и 2008 годов.
Также в активе Анны 13 серебряных медалей на мировых первенствах и 7 бронзовых наград.
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