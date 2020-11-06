Анна Безсонова вперше стала мамою: щемливе фото
Чемпіонка світу-2007 з художньої гімнастики Анна Безсонова вперше стала мамою. В української гімнастки народився хлопчик.
Про це Безсонова повідомила на своїй сторінці в Instagram. У 36-річної ексгімнастки 4 листопада народився хлопчик.
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Батьком дитини є фітнес-тренер Дмитро Момот, який зробив пропозицію Безсоновій у 2017 році.
Досягнення Безсонової
Українка – абсолютна чемпіонка світу 2007 року. Найвдалішим її виступом стала вправа з обручем під музику з фільму "Аврора", після якого глядачі аплодували стоячи і скандували її прізвище.
Відео неймовірного виступу Безсонової на чемпіонаті світу
Безсонова – чотириразова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи. Анна – бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 та 2008 років.
Також в активі Анни 13 срібних медалей на світових першостях та 7 бронзових нагород.
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