Чемпіонка світу-2007 з художньої гімнастики Анна Безсонова вперше стала мамою. В української гімнастки народився хлопчик.

Про це Безсонова повідомила на своїй сторінці в Instagram. У 36-річної ексгімнастки 4 листопада народився хлопчик.

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Батьком дитини є фітнес-тренер Дмитро Момот, який зробив пропозицію Безсоновій у 2017 році.

У коментарях Безсонова отримала привітання від Лілії Подкопаєвої, Ольги Саладухи, Вікторії Мазур, Влада Ями та інших відомих людей.

Досягнення Безсонової

Українка – абсолютна чемпіонка світу 2007 року. Найвдалішим її виступом стала вправа з обручем під музику з фільму "Аврора", після якого глядачі аплодували стоячи і скандували її прізвище.

Відео неймовірного виступу Безсонової на чемпіонаті світу

Безсонова – чотириразова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи. Анна – бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 та 2008 років.

Також в активі Анни 13 срібних медалей на світових першостях та 7 бронзових нагород.