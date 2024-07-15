Забивал в финале чемпионата мира: звездный партнер Месси завершил карьеру в сборной Аргентины

Анхель Ди Мария решил повесить бутсы на гвоздь в своей национальной команде. Вингер отдал "альбиселесте" 14 лет и выиграл четыре трофея.

В ночь на понедельник, 15 июля, в США завершился турнир Копа Америка-2024. Победителем соревнования стала сборная Аргентины, которая в дополнительное время переиграла Колумбию.

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Прощание Ди Марии

Этот матч стал последним в карьере Анхеля Ди Марии в сборной. Легендарный хавбек решил попрощаться с национальной командой после триумфального финала.

В конце матча с Колумбией тренер Аргентины Лионель Скалони решил заменить Ди Марию на Отаменди. В этот момент Анхель расплакался, а стадион активно начал аплодировать легенде.

Видео последних минут Ди Марии за Аргентину:

Вингер начал свои выступления за сборную Аргентины в 2008 году. За это время Ди Мария сыграл 145 матчей (третий показатель в истории), забив 31 гол. Вместе с "альбиселесте" Анхель принял участие в четырех чемпионатах мира.

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Анхелю в сборной покорился Кубок мира в 2022-м, а также Копа Америка в 2021 и 2023 годах. Кроме того, в 2022-м Ди Мария выиграл с аргентинцами Финалиссиму.

Важным является и тот факт, что во всех победных финалах, кроме последнего, Анхель забивал. Вингер поражал ворота Бразилии в финале Копа Америка-2021, Италии в рамках Финалиссимы и Франции в финале ЧМ-2022.