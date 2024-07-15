В ніч проти понеділка, 15 липня, у США завершився турнір Копа Америка-2024. Переможцем змагання стала збірна Аргентини, яка у додатковий час переграла Колумбію.

До теми Аргентина із Мессі тріумфувала на Копа Америка-2024

Прощання Ді Марії

Цей матч став останнім у кар'єрі Анхеля Ді Марії у збірній. Легендарний хавбек вирішив попрощатися із національною командою після тріумфального фіналу.

Наприкінці матчу з Колумбією тренер Аргентини Ліонель Скалоні вирішив замінити Ді Марію на Отаменді. У цей момент Анхель розплакався, а стадіон активно почав аплодувати легенді.

Відео останніх хвилин Ді Марії за Аргентину:

Вінгер почав свої виступи за збірну Аргентини у 2008 році. За цей час Ді Марія відіграв 145 матчів (третій показник в історії), забивши 31 гол. Разом із "альбіселесте" Анхель взяв участь у чотирьох чемпіонатах світу.

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Анхелю у збірній підкорився Кубок світу у 2022-му, а також Копа Америка у 2021 та 2023 роках. Крім того, у 2022-му Ді Марія виграв з аргентинцями Фіналіссіму.

Важливим є і той факт, що у всіх переможних фіналах, крім останнього, Анхель забивав. Вінгер вражав ворота Бразилії у фіналі Копа Америка-2021, Італії в рамках Фіналіссіми та Франції у фіналі ЧС-2022.