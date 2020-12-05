Футболистку Чарльтон Атлетик Маделин Райт выгнали из женской команды Чарльтона за непристойные видеоролики, в которых футболистка вдыхала гелий из воздушного шара и пила шампанское за рулем своего Range Rover.

По информации The Sun, руководство клуба заявило, что Райт больше не является игроком Чарльтона. Девушка раскаялась и покинула команду.

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"Нам сообщили о видео, после чего мы немедленно провели расследование. Мы разочарованы ее поступками, которые не соответствуют принципам клуба. Несмотря на то, что такое поведение является неподобающим, Райт будет иметь доступ к командным каналам поддержки, если это ей понадобится", – прокомментировали скандал в Чарльтоне.

Повторная выходка девушки

Это не первая подобная выходка Райт. В прошлом году она сняла другое видео, на котором видно, как ее маленькая собачка якобы управляет автомобилем.

Райт перешла в Чарльтон в январе 2020 года после ухода из Миллуолла, но теперь ей снова придется искать новую команду.