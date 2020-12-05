Футболістку Чарльтон Атлетік Маделін Райт вигнали з жіночої команди Чарльтона за непристойні відеоролики, в яких футболістка вдихала гелій з повітряної кулі і пила шампанське за кермом свого Range Rover.

За інформацією The Sun, керівництво клубу заявило, що Райт більше не є гравцем Чарльтона. Дівчина розкаялася і покинула команду.

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"Нам повідомили про відео, після чого ми негайно провели розслідування. Ми розчаровані її вчинками, які не відповідають принципам клубу. Не дивлячись на те, що така поведінка є неналежною, Райт матиме доступ до командних каналів підтримки, якщо це їй знадобиться", – прокоментували скандал у Чарльтоні.

Повторна витівка дівчини

Це не перша подібна витівка Райт. У минулому році вона зняла інше відео, на якому видно, як її маленька собачка нібито керує автомобілем.

Райт переїхав у Чарльтон у січні 2020 року після відходу з Міллуолла, але тепер їй знову доведеться шукати нову команду.