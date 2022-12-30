Во всех матчах 18-го тура АПЛ проведут минуту оваций в память о "Короле футбола". Также команды выйдут на футбольное поле с чёрными повязками на руках.

К теме Умер "Король футбола" Пеле

Его матчи останутся в памяти навсегда

Вот так трогательно в английском первенстве решили попрощаться с легендарным футболистом Сантоса и сборной Бразилии.

Первый матч АПЛ состоится уже 30 декабря, в котором Уэст Хэм примет Саутгемптон. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. В этот день свой поединок проведет Ливерпуль. Соперником "мерсисайдцев" будет Лестер (старт в 22:00 по Киеву).

Все остальные поединки запланированы на 31-1 января.

Встреча Арсенала, за который играет Александр Зинченко, против Брайтона состоится 31 декабря. Это встреча Зинченко с бывшим тренером Шахтера Роберто Де Дзерби, который возглавляет Брайтон.

Напомним, что Пеле в октябре 1977 года повесил бутсы на гвоздь, но до сих пор его чемпионское достижение никто не смог превзойти. Бразилец остается единственным в мире футболистом, трижды побеждавшим на чемпионате мира (в 1958, 1962 и 1970 годах).

Важно! Церемония прощания с Пеле состоится на родном стадионе Сантоса "Вилла Белмиро". Начнется все в понедельник, 2 января 2023, в 10:00 по местному времени, и продлится до 10:00 3 января. После этого гроб с телом "Короля футбола" пронесут по улицам города, в том числе и возле дома, где проживает мать нападающего. Похоронят Пеле на кладбище Memorial Necropole Ecumenica.