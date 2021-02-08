Английский арбитр получил смертельные угрозы из-за эпичных красных карточек в своих матчах
Арбитр Майк Дин попросил руководство английской Премьер-лиги не ставить его на ближайшие матчи АПЛ. Все из-за угроз, которые получил он и его семья после предыдущих матчей, в которых арбитр дважды удалял игроков.
Источник:Sky Sports
В 22-м туре АПЛ Майк Дин судил матч между Манчестер Юнайтед и Саутгемптоном. Уже на второй минуте встречи он удалил полузащитника хозяев Янкевича, а на 86-й – защитника Беднарека. Сам матч закончился с разгромным счетом 9:0.
Как это было Самое крупное поражение в истории АПЛ: Манчестер Юнайтед уничтожил Саутгемптон 9:0 – видео
А в 23-м туре Майку Дину доверили обслужить матч Фулхэм – Вест Хэм. И там тоже не обошлось без удаления. На 90+7 минуте красную карточку получил "молотобоец" Соучек.
Что самое интересное, карточки Беднареку и Соучеку были показаны после просмотра видеоповтора. Но впоследствии апелляционные комиссии отменяли эти красные карточки.
После этих случаев Майк Дин и его семья начали получать смертельные угрозы. Поэтому арбитр обратился в полицию. А также к руководству АПЛ, чтобы его не назначали на ближайшие матчи АПЛ 13-14 февраля.
В то же время он не отказался от того, чтобы судить матч 1/8 Кубка Англии между Лестером и Брайтоном.
Пока же его делом занимается полиция. Стоит добавить, что если среди тех, кто слал угрозы Майку Дину и его семье, окажутся те, кого уже привлекали к ответственности за преступления на почве ненависти, то эти личности могут получить новое наказание.
Поделиться новостью
-
Приедет ли Илон Маск в Украину и полетит ли украинец на Луну: интересные ставки от букмекеров2 февраля , 12:05
-
Это все бред: Селезнев впервые прокомментировал скандальное отчисление из Колоса1 февраля , 19:13
-
Зарастает бурьяном: в сети показали, как сейчас выглядит "Донбасс Арена" – фото1 февраля , 21:17