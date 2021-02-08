Арбитр Майк Дин попросил руководство английской Премьер-лиги не ставить его на ближайшие матчи АПЛ. Все из-за угроз, которые получил он и его семья после предыдущих матчей, в которых арбитр дважды удалял игроков.

В 22-м туре АПЛ Майк Дин судил матч между Манчестер Юнайтед и Саутгемптоном. Уже на второй минуте встречи он удалил полузащитника хозяев Янкевича, а на 86-й – защитника Беднарека. Сам матч закончился с разгромным счетом 9:0.

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А в 23-м туре Майку Дину доверили обслужить матч Фулхэм – Вест Хэм. И там тоже не обошлось без удаления. На 90+7 минуте красную карточку получил "молотобоец" Соучек.

Что самое интересное, карточки Беднареку и Соучеку были показаны после просмотра видеоповтора. Но впоследствии апелляционные комиссии отменяли эти красные карточки.

I am glad my red card against Fulham has been overturned. I’ve checked it, I’ve gone over 200 games without a single red card. My entire career. I am looking forward to helping the team in the important games this week! Thanks for your support!#westham #whu #COYI pic.twitter.com/wANFeAFmhf — Tomáš Souček (@tomassoucek28) February 8, 2021

После этих случаев Майк Дин и его семья начали получать смертельные угрозы. Поэтому арбитр обратился в полицию. А также к руководству АПЛ, чтобы его не назначали на ближайшие матчи АПЛ 13-14 февраля.

В то же время он не отказался от того, чтобы судить матч 1/8 Кубка Англии между Лестером и Брайтоном.

Пока же его делом занимается полиция. Стоит добавить, что если среди тех, кто слал угрозы Майку Дину и его семье, окажутся те, кого уже привлекали к ответственности за преступления на почве ненависти, то эти личности могут получить новое наказание.