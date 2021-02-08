Арбітр Майк Дін попросив керівництво Англійської прем'єр-ліги не ставити його на найближчі матчі АПЛ. Все через погрози, які отримав він та його родина після попередніх матчів, в яких арбітр двічі вилучав гравців.

У 22-у турі АПЛ Майк Дін судив матч між Манчестер Юнайтед та Саутгемптоном. Вже на другій хвилині зустрічі він видалив півзахисника господарів Янкевіча, а на 86-й – захисника Беднарека. сам матч закінчився з розгромним рахунком 9:0.

Як це було Найбільша поразка в історії АПЛ: Манчестер Юнайтед знищив Саутгемптон 9:0 – відео

А у 23-у турі Майку Діну довірили обслужити матч Фулхем – Вест Хем. І там теж не обійшлося без вилучення. На 90+7 хвилині червону картку отримав "молотобоєць" Соучек.

Що найцікавіше, картки Беднареку та Соучеку були показані після перегляду відеоповтору. Але згодом апеляційні комісії скасовували ці червоні картки.

I am glad my red card against Fulham has been overturned. I’ve checked it, I’ve gone over 200 games without a single red card. My entire career. I am looking forward to helping the team in the important games this week! Thanks for your support!#westham #whu #COYI pic.twitter.com/wANFeAFmhf — Tomáš Souček (@tomassoucek28) February 8, 2021

Після цих випадків Майк Дін та його родина почали отримувати смертельні погрози. Відтак арбітр звернувся до поліції. А також до керівництва АПЛ, щоб його не призначали на найближчі матчі АПЛ 13-14 лютого.

Водночас він не відмовився від того, щоб судити матч 1/8 Кубка Англії між Лестером та Брайтоном.

Поки ж його справою займається поліція. Варто додати, що якщо серед тих, хто слали погрози Майку діну та його родині виявляться ті, кого вже притягали до відповідальності за злочини на ґрунті ненависті, можуть отримати нове покарання.