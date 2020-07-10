Півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко відіграв у матчі проти "Бернлі" 62 хвилини та не виділився особливими діями. Англійська преса вважає, що українець міг зіграти краще.

У виданні Football.London пишуть, що Ярмоленко за зіграний час не відзначився різноманітними діями, він не створював загрозу біля воріт суперника.

До теми: Ярмоленко отримав хорошу оцінку за програний матч проти "Бернлі"

Критика преси

Його команда вдома програла "Бернлі" – 0:1. Єдиний гол у матчі був забитий на 38-й хвилині, результативний удар у активі Родрігеса.

На думку ЗМІ, Ярмоленко не виконав настанови головного тренера Девіда Моєса, тому був замінений. Гравці "Бернлі" швидко розкусили всі дії та плани українського футболіста, а особливо маневр зі зміщення в центр.

Раніше повідомлялось, що популярний портал Whoscored поставив Ярмоленку високу оцінку – 7.

Додамо, що Ярмоленко виступає за "Вест Хем" з 2018 року, однак протягом двох сезонів у складі "молотобійців" довгий час не міг виходити на поле через травми.

Підкреслимо, що Ярмоленко вперше в кар'єрі забив 4 голи у провідному чемпіонаті. До цього у нього було 3 м'ячі у німецькій Бундеслізі за "Боруссію" Дортмунд у сезоні 2017/18 і 2 голи за "Вест Хем" в АПЛ у 2018/19 роках.