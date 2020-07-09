Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отличился удачными действиями в матче против "Бернли". Его время на поле оценили хорошей оценкой после матча.

В матче 34 тура АПЛ "Вест Хэм" Ярмоленко встречался с "Бернли". Популярный портал Whoscored поставил Ярмоленко семь баллов.

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Оценка украинца

Ярмоленко вышел в основном составе и провел на поле 62 минуты. Его команда дома проиграла "Бернли" – 0:1. Единственный гол в матче был забит на 38-й минуте, результативный удар в активе Родригеса.

Вест Хэм – Бернли: оценки футболистов / Whoscored

Несмотря на поражение "Вест Хэм" остается на 16 месте, но у конкурентов в борьбе за выживание есть матч в запасе.

Ранее сообщалось, что гол Ярмоленко в матче против "Челси" стал шестым для него в Англии и позволил войти в топ-3 украинцев по количеству голов в матчах АПЛ.

Добавим, что Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с 2018 года, однако в течение двух сезонов в составе "молотобойцев" долгое время не мог выходить на поле из-за травмы.

Подчеркнем, что Ярмоленко впервые в карьере забил 4 гола в топ-чемпионате. До этого у него было 3 мяча в Бундеслиге за "Боруссию" Дортмунд в сезоне 2017/18 и 2 гола за "Вест Хэм" в АПЛ в 2018/19 годах.