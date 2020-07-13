Англійська поліція затримала 12-річного підлітка через расистські погрози футболісту АПЛ: фото
Британські поліцейські заарештували 12-річного хлопчика, який відправляв расистські образи футболістові "Кристал Пелас" Вілфрідові Заа.
Невідомий погрожував футболісту в Instagram, назвавши його "чорним мудаком" і пообіцяв "прийти в костюмі привида", якщо футболіст заб’є "Астон Віллі". Про це повідомляє пресслужба поліції графства Уест-Мідлендс.
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Малого порушника вже арештували, про подальші дії правоохоронних органів буде відомо пізніше. Бірмінгемський клуб вже назвав дії вболівальника неприпустимими і пообіцяв винести стосовно затриманого довічну заборону на відвідування стадіону.
Крістал Пелас – Астон Вілла
Матч між "Крістал Пелас" і "Астон Віллою" відбувся у неділю, 12 липня. Зустріч завершилася перемогою бірмінгемців з рахунком 2:0.
27-річний Заа в нинішньому сезоні провів 35 матчів в АПЛ. Гравець забив чотири м'ячі і зробив три гольові передачі.