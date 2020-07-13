Британські поліцейські заарештували 12-річного хлопчика, який відправляв расистські образи футболістові "Кристал Пелас" Вілфрідові Заа.

Невідомий погрожував футболісту в Instagram, назвавши його "чорним мудаком" і пообіцяв "прийти в костюмі привида", якщо футболіст заб’є "Астон Віллі". Про це повідомляє пресслужба поліції графства Уест-Мідлендс.

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Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ — Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020

Малого порушника вже арештували, про подальші дії правоохоронних органів буде відомо пізніше. Бірмінгемський клуб вже назвав дії вболівальника неприпустимими і пообіцяв винести стосовно затриманого довічну заборону на відвідування стадіону.

Крістал Пелас – Астон Вілла

Матч між "Крістал Пелас" і "Астон Віллою" відбувся у неділю, 12 липня. Зустріч завершилася перемогою бірмінгемців з рахунком 2:0.

27-річний Заа в нинішньому сезоні провів 35 матчів в АПЛ. Гравець забив чотири м'ячі і зробив три гольові передачі.