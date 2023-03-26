"Ребята заслуживают большего, нужно время": Ротань прокомментировал поражение Украины от Англии

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды высказал свое мнение по поводу неудачного матча на "Уэмбли". Руслан Петрович рассказал, почему решил удивить стартовым составом.

В первом матче квалификации Евро-2024 сборная Украины потерпела поражение. Подопечные Руслана Ротаня не смогли взять очки на поле Англии, проиграв со счетом 0:2.

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Это был первый матч Руслана Ротаня в качестве исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины. После поединка наставник ответил на вопросы журналистов, прокомментировав свое мнение по поводу поражения.

"Мы немного не дотерпели на исходе тайма. Когда пропускаешь голы в раздевалку, то уже психологически надо по-другому настраиваться. Когда идешь со счетом 0:2 на табло, за две минуты удваивают, то это становится сложной задачей. Мы понимали, против кого Мы играли против Англии, сильной команды, Вы видели, что мастерство этой команды на очень высоком уровне.

Я могу сказать, что ребята заслуживают большего. У нас очень хорошая команда, нужно время. Эта команда способна больше. последний матч был полгода назад. Сложно первая игра дается. Можно сказать, что мы немного омолаживаемся. Этот баланс, который у нас есть сейчас, даст в будущем очень хороший результат и сделает хорошую команду. Но нужно время. Эта первая игра против сильного соперника показала, что будущее есть,

– заявил Ротань.

Кроме того, специалист отметил колоссальную поддержку от украинцев на "Уэмбли". Руслан Петрович рассказал о деталях подготовки к матчам во время войны.

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"Было приятно видеть большую армию болельщиков. Хотим поблагодарить наших фанов, а также фанов сборной Англии, которые также нас поддерживали. На стадионе "Уэмбли" невероятная атмосфера, ее не передать. Можно только мечтать. Считаю, что именно этот матч даст толчок нашей команде". , чтобы достичь высот.

В логистическом плане нам очень тяжело. Мы практически 24 часа добираемся на игры, приезжаем на место, где будет лагерь. Это действительно очень тяжело, но мы должны исходить из того, что имеем. К сожалению, идет война, и мы должны это понимать. Должны только поблагодарить наших воинов, что они дают нам такую возможность проводить матчи с такими командами. Проблема логистики уже на втором плане, мы должны к этому привыкнуть. Дай Бог, чтобы война как можно скорее завершилась,

– отметил тренер.

Специалист удивил стартовым составом. оставив на замене Виктора Цыганкова и Артема Довбика. Ротань ответил на вопрос журналиста, не жалеет ли он о таком кадровом решении.

Когда матч заканчивается с таким результатом, можно многое сказать и оправдываться. Перед игрой у нас был план, который мы видели. Мы понимали, что первый тайм будет тяжелым, что сборная Англии будет активно нас прессинговать, активно накрывать и давать мало времени с мячом. В первом тайме мы должны были выдержать давление, контролировать мяч и после перерыва находящегося в прекрасной форме Цыганков должен был выйти и сделать результат. Но, к сожалению, эти моменты и планы не совпадают с реальностью. Что касается выхода Довбика на замену, то, возможно, и можно было раньше выпустить его. Но Яремчук очень хорошо работал на оборону, у него это хорошо получается,

– признался Руслан Петрович.

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Напомним, что в следующий раз сборная Украины соберется уже летом. Тогда в рамках отбора на Евро-2024 "сине-желтые" сыграют на выезде с Северной Македонией (16 июня) и дома против Мальты (19 июня).

Видеообзор матча Англия – Украина: