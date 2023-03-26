У першому матчі кваліфікації Євро-2024 збірна України зазнала поразки. Підопічні Руслана Ротаня не змогли взяти очки на полі Англії, програвши з рахунком 0:2.

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Це був перший матч Руслана Ротаня у якості виконуючого обов'язки головного тренера збірної України. Після поєдинку наставник відповів на питання журналістів, прокоментувавши свою думку щодо поразки.

"Ми трішки не дотерпіли під кінець тайму. Коли пропускаєш голи у роздягальню, то вже психологічно треба по-іншому налаштовуватися. Коли йдеш з рахунком 0:2 на табло, за дві хвилини подвоюють, то це стає складним завданням. Ми розуміли, проти кого ми граємо. Ми грали проти Англії, сильної команди. Ви бачили, що майстерність цієї команди на дуже високому рівні.

Я можу сказати, що хлопці заслуговують більшого. У нас дуже хороша команда, потрібен час. Ця команда спроможна на більше. останній матч був півроку тому. Складно перша гра дається. Можна сказати, що ми трохи омолоджуємося. Цей баланс, який в нас зараз є, дасть в майбутньому дуже хороший результат та зробить хорошу команду. Але потрібен час. Ця перша гра проти сильного суперника показала, що майбутнє є,

– заявив Ротань.

Крім того, спеціаліст відзначив колосальну підтримку від українців на "Вемблі". Руслан Петрович розповів про деталі підготовки до матчів під час війни.

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"Було приємно бачити велику армію вболівальників. Хочемо подякувати нашим фанам, а також фанам збірної Англії, які також нас підтримували. На стадіоні "Вемблі" неймовірна атмосфера, її не передати. Можна тільки мріяти. Вважаю, що саме цей матч дасть поштовх нашій команді, щоб досягти висот.

В логістичному плані нам дуже тяжко. Ми практично 24 години добираємось на ігри, приїжджаємо на місце, де буде табір. Це дійсно дуже важко, але ми повинні виходити із того, що маємо. На жаль, йде війна і ми повинні це розуміти. Маємо лише подякувати нашим воїнам, що вони дають нам таку змогу проводити матчі з такими командами. Проблема логістики вже на другому плані, ми повинні до цього звикнути. Дай Боже, щоб війна якомога швидше завершилась,

– відзначив тренер.

Спеціаліст здивував стартовим складом. залишивши на заміні Віктора Циганкова та Артема Довбика. Ротань відповів на питання журналіста, чи не шкодує він про таке кадрове рішення.

Коли матч закінчується з таким результатом, можна багато чого сказати та виправдовуватись. Перед грою ми мали план, який ми бачили. Ми розуміли, що перший тайм буде тяжкий, що збірна Англії буде активно нас пресингувати, активно накривати і давати мало часу з м'ячем. У першому таймі ми мали витримати тиск, контролювати м'яч і після перерви Циганков, який знаходиться у прекрасній формі, мав би вийти і зробити результат. Але, на жаль, ці моменти і плани не зходяться з реальністю. Щодо виходу Довбику на заміну, то можливо і можна було раніше випустити його. Але Яремчук дуже гарно працював на оборону, у нього це гарно виходить,

– зізнався Руслан Петрович.

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Нагадаємо, що наступний раз збірна України збереться вже влітку. Тоді в рамках відбору на Євро-2024 "синьо-жовті" зіграють на виїзді з Північною Македонією (16 червня) та вдома проти Мальти (19 червня).

Відеоогляд матчу Англія – Україна: