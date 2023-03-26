Сборная Украины стартовала по отбору на Евро-2024. Наша команда не смогла зацепиться за результат на "Уэмбли", проиграв Англии со счетом 0:2, пишет 24 канал.

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Голами отличились Харри Кейн и Букайо Сака. Наша команда имела минимум моментов и ни разу не пробила в створ ворот Джордана Пикфорда.

Это был первый матч Руслана Ротаня во главе сборной Украины. После встречи исполняющий обязанности наставника "сине-желтых" ответит на вопросы журналистов по поводу матча. Вашему вниманию – онлайн-трансляция пресс-конференции Руслана Ротаня: