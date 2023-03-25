За день до боя с Англией: онлайн-трансляция пресс-конференции тренера и игрока сборной Украины

Исполняющий обязанности наставника "сине-желтых" Руслан Ротань и один из его подчиненных ответят на вопросы журналистов перед стартом отбора на Евро-2024. Следите за пресс-конференцией вместе с нами!

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины по футболу начинает свой путь в квалификации Евро-2024. Первый матч наша команда проведет в Лондоне против Англии.

По теме Украина стартует в отборе на Евро-2024 матчем против Англии: все, что следует знать об этой игре

В преддверии боя исполняющий обязанности тренера сборной Руслан Ротань и один из игроков дадут предматчевую пресс-конференцию. Предлагаем вам посмотреть онлайн интервью представителей Украины в плеере ниже. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

Видео трансляция пресс-конференции тренера и игрока сборной Украины:

Читайте также Что нужно знать о квалификации Евро-2024: формат, состав групп, календарь матчей и шансы Украины

Напомним, что Украина сыграет в одной группе с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой. Прямо на чемпионат Европы выйдут победитель и вицечемпион квинтета. Если наша сборная займет место ниже второго, у нее будет шанс попасть в стыки.

. Матч Англия – Украина пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в воскресенье, 26 марта. Прямая трансляция поединка будет доступна на "Суспільному", а также онлайн-сервисе Megogo. Начало – в 19:00 по киевскому времени.