В воскресенье, 26 марта, сборная Украины по футболу начинает свой путь в квалификации Евро-2024. Первый матч наша команда проведет в Лондоне против Англии.
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В преддверии боя исполняющий обязанности тренера сборной Руслан Ротань и один из игроков дадут предматчевую пресс-конференцию. Предлагаем вам посмотреть онлайн интервью представителей Украины в плеере ниже. Начало – в 19:30 по киевскому времени.
Видео трансляция пресс-конференции тренера и игрока сборной Украины:
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Напомним, что Украина сыграет в одной группе с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой. Прямо на чемпионат Европы выйдут победитель и вицечемпион квинтета. Если наша сборная займет место ниже второго, у нее будет шанс попасть в стыки.