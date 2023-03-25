У неділю, 26 березня, збірна України з футболу починає свій шлях у кваліфікації Євро-2024. Перший матч наша команда проведе в Лондоні проти Англії.

До теми Україна стартує у відборі на Євро-2024 матчем проти Англії: все, що варто знати про цю гру

Напередодні бою виконуючий обов'язки тренера збірної Руслан Ротань та один з гравців дадуть передматчеву прес-конференцію. Пропонуємо вам подивитись онлайн інтерв'ю представників України у плеєрі нижче. Початок – о 19:30 за київським часом.

Відео трансляція прес-конференції тренера та гравця збірної України:

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Нагадаємо, що Україна зіграє в одній групі з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою. Напряму на чемпіонат Європи вийдуть переможець та віцечемпіон квінтету. Якщо ж наша збірна посяде місце нижче другого, у неї буде шанс потрапити у стики.

Важливо знати. Матч Англія – Україна пройде в Лондоні на стадіоні "Вемблі" у неділю, 26 березня. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на "Суспільному", а також онлайн-сервісі Megogo. Початок – о 19:00 за київським часом.