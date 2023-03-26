"Игрокам не нужна дополнительная мотивация": Шевченко поддержит сборную Украины на "Уэмбли"

Легенда украинского футбола верит в "сине-желтых", несмотря на превосходство англичан в классе. Андрей Николаевич выразил Англии признательность за поддержку Украины в это непростое время.

Уже в воскресенье вечером 26 марта сборная Украины по футболу проведет стартовый поединок квалификации Евро-2024. Команда Руслана Ротаня сыграет на выезде с Великобританией.

Следите с нами Англия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

На трибунах "Уэмбли" ожидается немалая поддержка для "сине-желтых". Придет на стадион и легенда сборной Украины и бывший тренер Андрей Шевченко.

В преддверии игры эксфутболист пообщался с английскими СМИ. Андрей Николаевич выразил веру в сборную Украины, а также поблагодарил британцев за помощь нашей стране в войне.

Футбол по-прежнему остается спортом номер один в Украине. Он помогает людям справляться с тем, через что они проходят. Чемпионат проводят, несколько команд вышли в еврокубки, это очень помогло. Англия очень поддерживала нас в течение последнего года. Они продемонстрировали солидарность и доброту. Думаю, атмосфера будет очень эмоциональной и теплой для болельщиков и команды.

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Все от правительства Великобритании до гражданского общества показали нам огромную поддержку с начала войны. У меня был шок в первый день войны, мне невозможно было поверить, что это происходит на самом деле. После того, как русские войска ушли из Бучи, я был в шоке, увидев ужасы войны и преступления. Столько страшных моментов мы пережили с февраля прошлого года.

Я иду на матч, несомненно. Это будет великий день для наших наций. Англия сильна, но наша команда готова показать, что из себя представляет. Это несомненно будет особый день. Нет хороших или плохих моментов для встречи с Англией, поскольку они очень сильны, несмотря ни на что. Но нашим игрокам не требуется дополнительной мотивации. Они знают, для чего они на поле,

– заявил Шевченко.

Поединок начнется в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча Англия – Украина будет доступна на онлайн-сервисе Megogo, а также на "Общественном".

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Напомним, что Англия уже стартовала в отборе на Евро-2024 и сделала успешно. Подопечные Гарета Саутгейта смогли в меньшинстве обыграть на выезде сборную Италии (2:1).

Как Англия обыграла Италию: