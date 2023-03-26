Вже у неділю ввечері, 26 березня, збірна України з футболу проведе стартовий поєдинок кваліфікації Євро-2024. Команда Руслана Ротаня зіграє на виїзді з Англією.

Слідкуйте з нами Англія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

На трибунах "Вемблі" очікується чимала підтримка для "синьо-жовтих". Прийде на стадіон і легенда збірної України та її колишній тренер Андрій Шевченко.

Напередодні гри ексфутболіст поспілкувався із англійськими ЗМІ. Андрій Миколайович висловив віру у збірну України, а також подякував британцям за допомогу нашій країні у війні.

Футбол досі залишається спортом номер один в Україні. Він допомагає людям справлятися з тим, через що вони проходять. Чемпіонат проводять, кілька команд вийшли в єврокубки, це дуже допомогло. Англія надзвичайно підтримувала нас протягом останнього року. Вони продемонстрували солідарність і доброту. Думаю, атмосфера буде дуже емоційною і теплою для українських уболівальників і команди.

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Всі від уряду Великої Британії до громадянського суспільства показали нам велику підтримку з початку війни. У мене був шок у перший день війни, мені було неможливо повірити, що це відбувається насправді. Після того, як російські війська пішли з Бучі, я був у шоці, побачивши жахи війни та злочини. Стільки страшних моментів ми пережили з лютого минулого року...

Я йду на матч, безсумнівно. Це буде великий день для наших націй. Англія сильна, але наша команда готова показати, що із себе представляє. Це, безсумнівно, буде особливий день. Немає хороших чи поганих моментів для зустрічі з Англією, оскільки вони дуже сильні попри все. Але нашим гравцям не потрібна додаткова мотивація. Вони знають, для чого вони на полі,

– заявив Шевченко.

Поєдинок почнеться у Лондоні на стадіоні "Вемблі" о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу Англія – Україна буде доступна на онлайн-сервісі Megogo, а також на "Суспільному".

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Нагадаємо, що Англія вже стартувала у відборі на Євро-2024 і зробила це успішно. Підопічні Гарета Саутгейта змогли у меншості переграти на виїзді збірну Італії (2:1).

Як Англія обіграла Італію: