Два гола в первом тайме определили победителя поединка Англия – Украина. Гарри Кейн и Букайо Сака принесли победу "трем львам" 2:0. Это вторая подряд победа англичан на старте отбора на Евро-2024.

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Ротань: Те моменты, которые у них были, они ими воспользовались

Даже перемены во втором тайме от Руслана Ротаня не помогли украинской сборной хотя бы забить гол престижа. после поединка наставник "сине-желтых" прокомментировал свои три замены на 60-й минуте.

Ротань рассказал о проблемах со здоровьем у левого защитника Виталия Миколенко. Вроде бы до последнего участие в матче защитника Эвертона была под вопросом из-за проблем со спиной.

Что касается Соболя, то Миколенко перед игрой был под вопросом. Проблемы со спиной. А Цыганков и Буяльский мы по плану так и ожидали, что они усилят игру. Если бы мы до перерыва не пропустили, то думаю, что могли бы рассчитывать на большее с выходом этих игроков. Но, к сожалению, не вытерпели,

– рассказал Ротань.

"Мастерство игроков Англии… Те моменты, которые у них были, они ими воспользовались. С высоко поднятой головой идем, у нашей сборной все впереди. Надо забыть эту игру и думать о следующей", – добавил тренер сборной Украины.

Украина с нулем идет 4-й в группе "С". Команда Гарета Саутгейта с 6 баллами единолично лидирует в группе.

Миколенко в текущем сезоне провел 28 матчей за Эвертон, в которых заработал три желтых карточки.

Что касается национальной команды, то для Виталия поединок против Англии был уже 29-м с момента дебюта (с 2018 года).

К слову. Следующий матч квалификации на Евро-2024 сборная Украины проведет против Северной Македонии. Поединок намечен на 16 июня.