По информации ТаТоТаке, стартовый матч отбора Англия – Украина будет транслироваться по общедоступным региональным каналам Суспильного.

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Также матч будет доступен для просмотра и онлайн – права на цифровое вещание получит платформа Megogo.

Кстати, именно Суспильне и Megogo были трансляторами матчей ЧМ-2022 для украинских болельщиков.

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Матч против Англии в Лондоне 26 марта станет первым для сборной Украины в отборе на чемпионат Европы 2024 года. Следующий матч в отборе наша команда проведет 16 июня – на выезде против Северной Македонии. А 19 июня "сине-желтые" проведут домашний матч против Мальты. Где именно состоится эта игра – пока неизвестно.

Еще по два матча украинцы сыграют в сентябре, октябре и ноябре 2023 года.

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Напомним, что соперниками сборной Украины в отборе на Евро-2024 стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта. Путевки на турнир получат две лучшие команды в группе.