За інформацією ТаТоТаке, стартовий матч відбору Англія – Україна транслюватиметься загальнодоступними регіональними каналами Суспільного.

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Також матч буде доступний до перегляду й онлайн – права на цифрове мовлення отримає платформа Megogo.

До слова, саме Суспільне та Megogo були трансляторами матчів ЧС-2022 для українських вболівальників.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Англія – Україна

Матч проти Англії в Лондоні 26 березня стане першим для збірної України у відборі на чемпіонат Європи 2024 року. Наступний матч у відборі наша команда проведе аж 16 червня – на виїзді проти Північної Македонії. А 19 червня "синьо-жовті" проведуть домашній матч проти Мальти. Де саме відбудеться ця гра – поки невідомо.

Ще по два матчі українці зіграють у вересні, жовтні та листопаді 2023 року.

Детальніше Починаємо проти Англії: став відомий календар матчів збірної України у відборі на Євро-2024

Нагадаємо, що суперниками збірної України у відборі на Євро-2024 стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта. Путівки на турнір здобудуть дві найкращі команди в групі.