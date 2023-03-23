26 марта подопечные Руслана Ротаня сыграют против хозяев поля англичан. Этот поединок станет первым для Украины квалификации Евро-2024, но вторым для Англии. 23 марта команда Гарета Саутгейта сыграет на выезде против Италии.

Интересно узнать Ротань рассказал о кадровых проблемах сборной Украины в преддверии матча против Англии

К сожалению, у "сине-желтых" потери накануне важного матча. Илья Забарный уже покинул расположение сборной после совещаний с клубными врачами Борнмута. Защитник до сих пор залечивает свою травму.

Ярмоленко: Все будет понятно за два – три дня до игры

Также под вопросом участие в поединке капитана "сине-желтых" Андрея Ярмоленко. Футболист Аль-Айна прокомментировал свое восстановление и рассказал, успеет ли вернуться на футбольное поле до встречи против Англии.

Сейчас восстанавливаюсь после травмы. Пока неизвестно, смогу ли я сыграть против Англии. Все будет понятно за два – три дня до игры. Решим с тренером, смогу ли я помочь. Когда у тебя травма и ты пропускаешь около месяца, прежде всего очень трудно набрать физические кондиции. Нужно время. Нужно понять, буду ли я готов физически, чтобы помочь команде получить положительный результат,

– ответил Ярмоленко.

Андрей не стал делать никаких прогнозов на предстоящее противостояние. Ярмоленко заверил. что его задача – работать и делать так, чтобы результат порадовал болельщиков. Капитан национальной команды заявил, что ребята сделают все, чтобы доставить положительные эмоции футбольным фанатам из Украины.

Напомним, что Андрей тренируется в сборной по индивидуальной программе.

В преддверии матча против команды "трех львов" подопечные Ротаня проведут контрольный спарринг против английского Брентфорда, который любезно предоставил нашей сборной свою тренировочную базу. Однако поединок состоится за закрытыми дверями, без доступа для болельщиков и СМИ.

Обратите внимание! Матч отбора на Евро-2024 Англия – Украина начнется 26 марта в 19:00 (по Киеву) на "Уэмбли".