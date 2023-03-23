26 березня підопічні Руслана Ротаня зіграють проти господарів поля англійців. Цей поєдинок стане першим для України у кваліфікації Євро-2024, але другим для Англії. 23 березня команда Гарета Саутгейта зіграє на виїзді проти Італії.

Цікаво дізнатись Ротань розповів про кадрові проблеми збірної України напередодні матчу проти Англії

На жаль, "синьо-жовті" мають втрати напередодні важливого матчу. Ілля Забарний вже покинув розташування збірної після нарад із клубними лікарями Борнмута. Захисник досі заліковує свою травму.

Ярмоленко: Усе буде зрозуміло за два – три дні до гри

Також під питанням участь у поєдинку капітана "синьо-жовтих" Андрія Ярмоленка. Футболіст Аль-Айна прокоментував своє відновлення та розповів, чи встигне повернутись на футбольне поле до зустрічі проти Англії.

Зараз я відновлююся після травми. Поки невідомо, чи зможу я зіграти проти Англії. Усе буде зрозуміло за два – три дні до гри. Вирішимо з тренером, чи зможу я допомогти. Коли в тебе травма і ти пропускаєш близько місяця, перш за все, дуже важко набрати фізичні кондиції. Потрібен час. Потрібно зрозуміти, чи буду я готовий фізично, щоб допомогти команді здобути позитивний результат,

– відповів Ярмоленко.

Андрій не став робити жодних прогнозів на майбутнє протистояння. Ярмоленко запевнив. що його завдання – працювати і робити так, щоб результат потішив уболівальників. Капітан національної команди заявив, що хлопці зроблять усе, щоб принести позитивні емоції футбольним фанатам із України.

Нагадаємо, що Андрій тренується у збірній за індивідуальною програмою.

Напередодні матчу проти команди "трьох левів" підопічні Ротаня проведуть контрольний спаринг проти англійського Брентфорда, який люб'язно надав нашій збірній свою тренувальну базу. Однак поєдинок відбудеться за зачиненими дверима, без доступу для уболівальників та ЗМІ.

Зверніть увагу! Матч відбору на Євро-2024 Англія – Україна розпочнеться 26 березня о 19:00 (за Києвом) на "Вемблі".