Игра сборной Украины напоминала товарищеский матч ветеранов, – бывший нападающий Гецко

Сборная Украины по поражению от Англии 2:0 стартовала в отборе на Евро-2024. Украинская сборная показала беззубую игру и получила справедливую порцию критики от футбольного общества.

Голы Гарри Кейна и Букайо Сака за три минуты первого тайма поставили украинскую команду "на колени". Подопечные Руслана Ротаня вообще ничего не смогли сделать у ворот Джордана Пикфорда, в результате логическое и заслуженное поражение.

Достойно внимания Они все получились обречены, – Маркевич наголову разнес игру сборной Украины против Англии.

Гецко: То, что было и близко, не напоминало отборную игру

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко вслед за Мироном Маркевичем подверг критике игру национальной команды.

Он правильно отметил, что Англия почти полностью остановилась, когда в первом тайме сделала комфортный счет для себя 2:0. Украина же не противопоставила абсолютно ничего в атаке у ворот "трех львов".

О каком можно говорить прогрессе футбола, если мы говорим, что Ротань нам предлагает высокие футбольные материи, а на выходе ни взятие ворот, ни комбинаций, ни стандартов? Малиновский за всю игру ни разу не нашел возможности пробить по воротам. И это игрок атакующего плана, играющий в одном из топ-чемпионатов,

– заявил Иван Гецко.

Бывший нападающий сравнил матч Англия – Украина с товарищеским поединком ветеранов. Больше это относилось как раз к игре украинских футболистов. Ведь в Англии нет никаких претензий. Это была как тренировка для них, но с повышенной ответственностью.

То, что было и близко, не напоминало отборную игру. Скорее – товарищеский матч ветеранов. Смотришь, вроде бы играют люди за границей, в европейских клубах, а адекватного уровня даже не видно. В лучшем случае средний. С другой стороны, что мы хотим? Тот травмирован, другой восстанавливается, третий не готов, в своем клубе сыграл всего семь минут и все такое. Отмазки будут везде,

– заметил Гецко.

"Они не столь обременены всеми заботами, которые есть у живущих в Украине"

"Но логичный тогда вопрос – зачем тогда этих игроков задавать? У нас есть нормальные футболисты, которые в хорошей форме имеют постоянную практику в нашем чемпионате. Так ставьте их, пусть доказывают и демонстрируют, на что способны. В любом случае от них пользы будет больше, чем от легионеров, уровень готовности которых желает лучшего", – отметил бывший футболист.

Гецко понимает, что футбол на Украине отошел на второй план, когда в стране продолжается война против России. Но также бывший нападающий отметил, что многие игроки сборной Украины выступают за границей, они физически обходят все ужасы, которые творятся в их родной стране.

Да, все понимают, в какой непростой ситуации сейчас наша страна, наши граждане, футбол сейчас далеко не на первом месте. И, однако, в этой ситуации есть у нас игроки, которые играют за границей, к ним никто не предъявляет никаких усилий, они не столь обременены всеми заботами, которые есть у живущих в Украине. Так что на качестве игры это, по идее, тоже как-то должно сказываться,

– ответил Гецко.

К слову. После двух туров Англия с максимальными 6 очками лидирует в группе "С". Украина провела один матч и с баранкой в активе идет 4-я. Следующий поединок "сине-желтые" проведут уже 16 июня против северной Македонии. Ожидается, что на этот матч команду выведет Сергей Ребров. Но сейчас это только ожидание УАФ.

Что известно об Иване Гецке