Голи Гаррі Кейна та Букайо Сака за три хвилини першого тайму поставили українську команду "на коліна". Підопічні Руслана Ротаня взагалі нічого не змогли зробити біля воріт Джордана Пікфорда, у підсумку логічна та заслужена поразка.

Варте уваги Вони усі вийшли приречені, – Маркевич вщент розніс гру збірної України проти Англії

Гецко: Те, що було й близько не нагадувало відбірну гру

Колишній гравець збірної України Іван Гецко вслід за Мироном Маркевичем розкритикував гру національної команди.

Він правильно зазначив, що Англія майже повністю зупинилась, коли ще у першому таймі зробила комфортний рахунок для себе 2:0. Україна ж не протиставила абсолютно нічого в атаці біля воріт "трьох левів".

Про який можна говорити прогрес футболу, якщо ми говоримо, що Ротань нам пропонує високі футбольні матерії, а на виході ані взяття воріт, ані комбінацій, ані стандартів? Маліновський за всю гру жодного разу не знайшов можливості пробити по воротах. І це гравець атакувального плану, який грає в одному з топ-чемпіонатів,

– заявив Іван Гецко.

Колишній нападник порівняв матч Англія – Україна з товариським поєдинком ветеранів. Більше це стосувалось якраз до гри українських футболістів. Адже до Англії немає жодних претензій. Це було наче тренування для них, але із підвищеною відповідальністю.

Те, що було й близько не нагадувало відбірну гру. Скоріше – товариський матч ветеранів. Дивишся, начебто грають люди за кордоном, у європейських клубах, а адекватного рівня навіть не видно. У найкращому разі середній. З іншого боку, що ми хочемо? Той травмований, інший відновлюється, третій не готовий, у своєму клубі зіграв лише сім хвилин і таке інше. Відмазки будуть скрізь,

– зауважив Гецко.

"Вони не настільки обтяжені всіма турботами, які є у тих, хто живе в Україні"

"Але логічне тоді питання – навіщо тоді цих гравців ставити? У нас є нормальні футболісти, які в гарній формі мають постійну практику в нашому чемпіонаті. Так ставте їх, нехай доводять і демонструють, на що здатні. У будь-якому випадку від них користі буде більше, ніж від легіонерів, рівень готовності яких бажає кращого", – відзначив колишній футболіст.

Гецко розуміє, що футбол в Україні відійшов на другий план, коли в країні продовжується війна проти Росії. Але також колишній нападник зауважив, що багато гравців збірної України виступають за кордоном, вони фізично оминають усі жахіття, які творяться у їх рідній країні.

Так, усі розуміють, у якій непростій ситуації зараз є наша країна, наші громадяни, футбол зараз далеко не на першому місці. І, однак, у цій ситуації є у нас гравці, які грають за кордоном, до них ніхто не пред'являє якихось зусиль, вони не настільки обтяжені всіма турботами, які є у тих, хто живе в Україні. Тож на якості гри це, за ідеєю, теж якось має позначатися,

– відповів Гецко.

До слова. Після двох турів Англія з максимальними 6 очками лідирує у групі "С". Україна провела один матч та із бубликом в активі йде 4-ю. Наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть вже аж 16 червня проти північної Македонії. Очікується, що на цей матч команду вже виведе Сергій Ребров. Але наразі це лише сподівання від УАФ.

Що відомо про Івана Гецка