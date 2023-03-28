Голы Гарри Кейна и Букайо Сака за три минуты первого тайма поставили украинскую команду "на колени". Подопечные Руслана Ротаня вообще ничего не смогли сделать у ворот Джордана Пикфорда, в результате логическое и заслуженное поражение.
Достойно внимания Они все получились обречены, – Маркевич наголову разнес игру сборной Украины против Англии.
Гецко: То, что было и близко, не напоминало отборную игру
Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко вслед за Мироном Маркевичем подверг критике игру национальной команды.
Он правильно отметил, что Англия почти полностью остановилась, когда в первом тайме сделала комфортный счет для себя 2:0. Украина же не противопоставила абсолютно ничего в атаке у ворот "трех львов".
О каком можно говорить прогрессе футбола, если мы говорим, что Ротань нам предлагает высокие футбольные материи, а на выходе ни взятие ворот, ни комбинаций, ни стандартов? Малиновский за всю игру ни разу не нашел возможности пробить по воротам. И это игрок атакующего плана, играющий в одном из топ-чемпионатов,
– заявил Иван Гецко.
Бывший нападающий сравнил матч Англия – Украина с товарищеским поединком ветеранов. Больше это относилось как раз к игре украинских футболистов. Ведь в Англии нет никаких претензий. Это была как тренировка для них, но с повышенной ответственностью.
То, что было и близко, не напоминало отборную игру. Скорее – товарищеский матч ветеранов. Смотришь, вроде бы играют люди за границей, в европейских клубах, а адекватного уровня даже не видно. В лучшем случае средний. С другой стороны, что мы хотим? Тот травмирован, другой восстанавливается, третий не готов, в своем клубе сыграл всего семь минут и все такое. Отмазки будут везде,
– заметил Гецко.
"Они не столь обременены всеми заботами, которые есть у живущих в Украине"
"Но логичный тогда вопрос – зачем тогда этих игроков задавать? У нас есть нормальные футболисты, которые в хорошей форме имеют постоянную практику в нашем чемпионате. Так ставьте их, пусть доказывают и демонстрируют, на что способны. В любом случае от них пользы будет больше, чем от легионеров, уровень готовности которых желает лучшего", – отметил бывший футболист.
Гецко понимает, что футбол на Украине отошел на второй план, когда в стране продолжается война против России. Но также бывший нападающий отметил, что многие игроки сборной Украины выступают за границей, они физически обходят все ужасы, которые творятся в их родной стране.
Да, все понимают, в какой непростой ситуации сейчас наша страна, наши граждане, футбол сейчас далеко не на первом месте. И, однако, в этой ситуации есть у нас игроки, которые играют за границей, к ним никто не предъявляет никаких усилий, они не столь обременены всеми заботами, которые есть у живущих в Украине. Так что на качестве игры это, по идее, тоже как-то должно сказываться,
– ответил Гецко.
Что известно об Иване Гецке
- 54-летний бывший футболист, выступавший на позиции центрального нападающего.
- За свою карьеру поиграл в разных клубах – СКА Львов, Черноморец, Закарпатье, Днепр, Карпаты, Кривбасс, Металлист, Маккаби Хайфа (Израиль), Локомотив НН и Спартак Вкз (оба – Россия).
- Последним клубом в его карьере был харьковский Металлист. 1 января 2002 повесил бутсы на гвоздь.
- За карьеру футболиста провел 331 матч, в которых забил 141 гол и отдал 4 ассиста.
- Есть 5 поединков за сборную Украины, в которых забил один мяч. Также столько же до того отыграл за сборную СССР.