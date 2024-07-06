Все решили пенальти: видео всех голов четвертьфинального матча Англия – Швейцария

В субботу, 6 июля, проходят решающие матчи за выход в полуфинал. В одном из них Англия противостоит сборной Швейцарии.

Игра проходит в немецком Дюссельдорфе на "Меркур Шпиль-арена". Стартовый свисток прозвучал в 19:00, пишет 24 канал.

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Первый гол за Швейцарией

На 75-й минуте Ндойе сделал передачу с правого фланга и Эмболо замкнул мяч. Швейцария открыла счет в матче.

Гол Емболо: смотрите видео

Англия сравнивает счет

Недолго соперник был впереди. На 80-й минуте Сака сравнял счет.

Гол Англии: смотрите видео

Серия послематчевых пенальти

Первый 11-метровый успешно реализовала Англия. Первый удар от Швейцарии потянул Пикфорд.

После этого 3 удара были реализованы футболистами Англии и так же игроками Швейцарии.

Решающий удар в ворота Зоммера забил Арнольд. Англия выходит в полуфинал Евро-2024.

Отметим, что сегодня, 6 июля, состоится также матч Турция - Нидерланды в 22:00 по киевскому времени.