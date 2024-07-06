Игра проходит в немецком Дюссельдорфе на "Меркур Шпиль-арена". Стартовый свисток прозвучал в 19:00, пишет 24 канал.
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В субботу, 6 июля, проходят решающие матчи за выход в полуфинал. В одном из них Англия противостоит сборной Швейцарии.
Игра проходит в немецком Дюссельдорфе на "Меркур Шпиль-арена". Стартовый свисток прозвучал в 19:00, пишет 24 канал.
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