Игра проходит в немецком Дюссельдорфе на "Меркур Шпиль-арена". Стартовый свисток прозвучал в 19:00, пишет 24 канал.

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