Гра відбувається у німецькому Дюссельдорфі на "Меркур Шпіль-арена". Стартовий свисток пролунав о 19:00, пише 24 канал.

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