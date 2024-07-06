Гра відбувається у німецькому Дюссельдорфі на "Меркур Шпіль-арена". Стартовий свисток пролунав о 19:00, пише 24 канал.
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У суботу, 6 липня, відбуваються вирішальні матчі за вихід у півфінал. В одному з них Англія протистоїть збірній Швейцарії.
Гра відбувається у німецькому Дюссельдорфі на "Меркур Шпіль-арена". Стартовий свисток пролунав о 19:00, пише 24 канал.
Читайте також Саутгейт мріє про трофей: онлайн-трансляція матчу Англія – Швейцарія на Євро-2024