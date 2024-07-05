Фавориты Евро-2024 попытаются наконец показать свой класс: где смотреть матч Англия – Швейцария

В субботу, 6 июля, состоятся два матча 1/4 финала на чемпионате Европы по футболу. В одном из них встретятся сборные Англии и Швейцарии.

Игра состоится в Дюссельдорфе на "Меркур Шпиль-Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:00, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Англия – Швейцария

Обе сборные без проблем вышли из группы, набрав по 5 очков. Англия заняла первое место, хотя и разочаровала своей игрой, а швейцарцы лишь на последних минутах потеряли лидерство, пропустив вперед Германию.

В 1/8 финала "Три льва" снова разочаровали игрой. Они лишь в компенсированное время спаслись от вылета в матче со Словакией и пробились в следующую стадию, благодаря голу Харри Кейна в дополнительное время.

"Красные кресты" же без шансов деклассировали действующего чемпиона Европы сборную Италии со счетом 2:0. Они позволили "Скуадре Адзурре" нанести лишь 1 удар в створ ворот и были на голову сильнее с первой и до последней минуты.

Это будет 28-я встреча между этими сборными. Значительное преимущество имеют англичане – 19 побед против 3 у швейцарцев и 5 раз была зафиксирована ничья. Баланс голов – 65:25.

Матч Англия – Швейцария будет транслировать медиасервис MEGOGO. Он будет доступен для пользователей по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

. Сайт 24 Канала проведет онлайн текстовую трансляцию поединка, а сразу после финального свистка появится обзор встречи. Также во время игры будут опубликованы все голы.

Напомним, что 6 июля будет сыгран еще один матч на турнире. В 22:00 сильнейшего будут определять Нидерланды и Турция.