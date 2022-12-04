Англия разбивает Сенегал в 1/8 финала ЧМ-2022: впереди четвертьфинал с Францией – видео

Сборная Сенегала 4 декабря встретилась с Англией в 1/8 финала чемпионата мира-2022. Команда Гарета Саутгейта легко расправилась с африканским соперником.

Англия – Сенегал 3:0

Голы: Хендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57

Англия с высоко прессинга начала поединок. Однако футболисты Сенегала тоже не отсиживались в обороне, а их игра строилась на стремительных контратаках, пишет 24 канал .

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Стоун имел хорошую возможность вывести Англию вперед. Но мяч после его удара головой пролетел рядом с воротами.

Сенегал создал самый острый эпизод через 23 минуты. Сарр в упор расстреливал владение Пикфорда – мяч предательски пролетел над перекладиной.

Футболисты Сенегала сигнализировали об игре рукой в штрафной команды "трех львов". Но главный арбитр встречи Бартон никак не отреагировал на спорный эпизод.

Через 30 минут команды не нанесли ни одного удара в рамку ворот.

Еще один опасный момент был у ворот англичан на 31-й минуте. Пикфорд парировал сложный удар от Диа – отличный сейв от английского голкипера.

Англия больше контролировала мяч, но острее были гости.

На 38-й минуте Англия первым ударом в створ ворот Сенегала размочила нули на табло. Беллингем красиво увидел Хендерсона. Джордан первым же касанием отправил мяч в ворота Менди. Англия повела в счете 1:0.

Видео гола Хендерсона

На этом хозяева не остановились и забили вторично. Снова Беллингем развил атаку "трех львов", отдал на Фодена, Фил направил круглого на Кейна. Гарри мощным ударом удвоил преимущество англичан в матче 2:0.

Кейну остался всего один гол до рекорда Уэйна Руни в футболке сборной Англии. Гарри забил свой 52-й мяч за "трех львов" и занимает вторую позицию в рейтинге лучших бомбардиров в истории английской сборной. У Руни – 53 результативных удара.

Видео гола Кейна

После отдыха на ход событий на футбольном поле тренерский штаб Сенегала отреагировал заменами и игрой в два форварда.

Но это не помогло. Англия забила в третий раз – 3:0. Голевая атака пришла с левого фланга. Кейн отдал на фланг на Фодене, прострел от Фила нашел свободного Сака. Букайо третий раз заставил Менди вынимать мяч из собственной сетки ворот в этом матче. Голкипер Сенегала выставлял руку, но лишь кончиками пальцев коснулся мяча.

Как Сака забил третий гол Англии в ворота Сенегала: смотрите видео

Сарр лишился возможности сократить отставание и забить хотя бы один гол. Но мяч после его удара пролетел над перекладиной.

Дьедиу головой пробивал после передачи в штрафную Англии – мимо ворот.

Гуэ заработал только угловой после удара, который заблокировал защитник "трех львов". Очень дряблый матч от сенегальцев.

Англия разбивает Сенегал 3:0. Команда Гарета Саутгейта выходит на Францию в 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу.