И это не хоккей или гандбол

В шестом туре квалификации английская сборная установила рекорд. Пострадала от команды "трех львов" Латвия.

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Уже на третьей минуте Мид открыла счет во встрече и начала разгром. Первая часть игры завершилась со счетом 8:0 в пользу Англии. После перерыва английские футболистки не стали жалеть соперниц и заставили голкипера Латвии еще 12 раз вынимать мяч из сетки.

В итоге – 20:0 сокрушительная победа Англии. Это не только самая большая победа в истории английских сборных, но и рекорд отбора. До этого лучшую результативность показывала Бельгия, которая в матче с Арменией забила 19 мячей. Английские футболистки опередили этот показатель на один гол.

Отметим, во что в составе триумфаторок четыре гола наколотила Гэмп. Сразу три хет-трика оформили Руссо, Мид и Уайт. Ингленд отличилась дублем, а по одному разу забивали Тун, Стенвей, Картер, Скотт.

Англия после огромной победы продолжает лидировать в группе D, имея в своем активе 18 очков. Статистика этой сборной просто поражает – 53 забитых гола и ноль пропущенных.

Латвия же замыкает таблицу, национальная команда не набрала пока ни одного балла.

Свои следующие матчи Англия проведет уже в 2022 году. Ближайшие поединки против Северной Македонии и Северной Ирландии. Обе встречи на выезде.

Англия – Латвия видеообзор матча