І це не хокей чи гандбол

У шостому турі кваліфікації англійська збірна встановила рекорд. Постраждала від команди "трьох левів" Латвія.

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Вже на третій хвилині Мід відкрила рахунок у зустрічі та розпочала розгром. Перша частина гри завершилась із рахунком 8:0 на користь Англії. По перерві англійські футболістки не стали жаліти суперниць та змусили голкіперку Латвії ще 12 разів виймати м'яч із сітки.

У підсумку – 20:0 нищівна перемога Англії. Це не лише найбільша звитяга в історії англійських збірних, а й рекорд відбору. До цього найкращу результативність показувала Бельгія, яка у матчі з Вірменією забила 19 м'ячів. Англійські футболістки випередили цей показник на один гол.

Відзначимо, у що у складі тріумфаторок чотири голи наколотила Гемп. Відразу три хет-трики оформили Руссо, Мід та Вайт. Інгленд відзначилась дублем, а по одному разу забивали Тун, Стенвей, Картер, Скотт.

Англія після величезної перемоги продовжує лідирувати у групі D, маючи у своєму активі 18 очок. Статистика цієї збірної просто вражає – 53 забиті голи та нуль пропущених.

Латвія ж замикає таблицю, національна команда не набрала поки що жодного балу.

Свої наступні матчі Англія проведе вже у 2022 році. Найближчі поєдинки проти Північної Македонії та Північної Ірландії. Обидві зустрічі на виїзді.

Англія – Латвія відеоогляд матчу