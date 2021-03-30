На что способны поляки без Левандовского: прогноз на матч Англия – Польша
В среду, 31 марта, сборные Англии и Польши сыграют матчи отбора на чемпионат мира по футболу. Букмекеры дали свой прогноз на этот поединок.
Источник:24 канал
Сборные Англии и Польши занимают довольно высокие места в рейтинге ФИФА. Англичане расположились на 4 строчке, а поляки – на 19-й. Но обе команды попали в одну группу отбора на чемпионат мира 2022 года. Прямую путевку получит только победитель группы, а команда, которая займет второе место, будет пробиваться через плей-офф.
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Старт отбора
Именно сборные Англии и Польши являются фаворитами группы I. Но после двух стартовых матчей в лидеры выбились именно "три льва". Англичане выиграли оба матча – против Сан-Марино и Албании.
Зато поляки сначала сыграли в результативную ничью 3:3 со сборной Венгрии. От поражения в этом матче их спас Роберт Левандовски. Он же оформил дубль в матче против Андорры. Но именно в этом матче нападающий получил повреждение, и со сборной Англии не сыграет.
И именно потеря главной звезды может стать ключевой для сборной Польши в противостоянии с Англией. Заменить Левандовского могут Пьонтек или Милик, но вряд ли у них такой же класс, как у Роберта.
На фоне этого потери в составе сборной Англии не кажутся такими критичными. Против поляков не сыграют Маркус Рэшфорд и Букайо Сака. Но они пропустили и предыдущий матч из-за повреждения.
Прогноз Favbet
У букмекерской компании Favbet выставили коэффициент 1,3 на победу Англии в этом матче. На победу Польши коэффициент аж 10,5. Ничья в этом матче оценена в 5,9.
Польша продемонстрировала проблемы в защите в матче против Венгрии. Англия же демонстрирует великолепный атакующий футбол. Поэтому можно ожидать, что и в этом матче будет забито немало голов. Ставка на ТБ 2,5 получила коэффициент 1,77.
Поражение в этом матче может опустить сборную Польши сразу на третье место. Ведь команда имеет четыре очка, как и Венгрия, которая в параллельном матче будет играть против Андорры на выезде. Зато Англия при условии победы, значительно повысит свои шансы выйти на Мундиаль с первого места в группе.
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