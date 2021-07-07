На 30-й минуте Дамсгор со штрафной метров с 25-ти точно пробил под перекладину. Пикфорд в прыжке не выручил. 1:0 в пользу сборной Дании. Крайне красивый удар в ближний угол.

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Видео гола Дамсгора