11 жовтня збірна Англії поміряється силами зі збірною Бельгії у 3-му турі Ліги Націй. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Англія – Бельгія: прогноз

Збірні 23 рази виходили на футбольне поле одна проти одної. Тут значна перевага у господарів матчу. У активі футболістів Англії аж 15 перемог проти лише 3-х у Бельгії. Ще 5 зустрічей завершувались нічиєю, пише 24 канал.

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Значна перевага і у різниці голів між збірними. Англійці наколотили у ворота Бельгії 70 м'ячів. А 28 разів футболісти Бельгії засмучували голкіперів суперника.

Після двох матчів Бельгія очолює турнірну таблицю у групі А. Команда показала максимальний результат у матчах проти Данії та Ісландії – дві перемоги та 6 очок у активі.

Англія також не пасе задніх та вже "дихає у спину" бельгійським футболістам. У їх доробку 1 перемога та 1 нічия. Якщо англійцям вдасться на власному полі перемогти Бельгію, тоді вони зможуть випередити суперника та очолити перший рядок.

Востаннє Бельгія та Англія зустрічались на одному полі на чемпіонаті світу 2018 року, де бельгійці дещо сенсаційно святкували успіх 2:0.

Матч 3-го туру Ліги Націй Англія – Бельгія відбудеться 11 жовтня о 19:00

Англія – Бельгія: що прогнозують букмекери

Букмекери Marathonbet мізерну перевагу віддають Бельгії. На їх перемогу стоїть коефіцієнт 2,71, а на звитягу Англії 2,875. Нічию у цьому матчі оцінили у 3,50.

На думку спеціалістів, гості першими відкриють рахунок на табло – 2,01. На те, що бельгійці першими засмутять голкіпера Англії – 2,08. Аналогічні коефіцієнти стоять і на останній гол у матчі.

Автором першого гола у матчі може стати англієць Гаррі Кейн – 4,45. У складі гостей своє прізвище на табло може записати Ромелу Лукаку – 4,65.

Гол у період з 76-90 хвилини зустрічі букмекери оцінили коефіцієнтом 1,98. Вони вважають, що матч швидше за все закінчиться нічиєю 1:1 – 5,95.

Перемога англійських футболістів в один гол оцінена у 4,45, а от у звитягу бельгійців в один результативний м'яч експерти більше вірять – 4,30.