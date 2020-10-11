Сборные Англии и Бельгии в воскресенье, 11 октября, проведут матч Лиги наций. Его можно будет посмотреть онлайн.

Матч Лиги наций Англия – Бельгия начнется в 19:00. Команды сыграют в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

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В Украине этот матч можно будет посмотреть двумя способами – по телевизору или онлайн.

Транслировать матч будет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 18:50. Напомним, что этот канал доступен на следующих платформах: Oll TV, XTRA TV, Vega Telecom, Укртелеком, Воля, Киевстар и Vodafone.

Для тех, кто хочет смотреть матч Англия – Бельгия онлайн, есть возможность сделать это на платформе Oll TV. Доступ к трансляции требует регистрации и является платным. Можно оформить месячный абонемент на матчи каналов "Футбол 1/2/3" за 109 гривен. Большее количество спортивных каналов обойдется в 139 гривен (или 189 гривен с подпиской еще на 200+ каналов).

Матч онлайн могут пересмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи сборной Украины, Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV".

Напомним, это будет матч лидеров группы 2 в Лиге А. Бельгия одержала две победы – над Данией (2:0) и Исландией (5:1). И только 8 октября в матче против Кот-д'Ивуара прервала свою победную серию, которая длилась 12 матчей.

Англия не имела такой длинной серии, но в последний раз команда проиграла еще 11 октября 2019 года на выезде Чехии. После этого шесть матчей англичане не проигрывали (пять побед и ничья против Дании). При этом команда за эти шесть матчей не пропустила ни одного гола.