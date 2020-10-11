Збірні Англії та Бельгії в неділю, 11 жовтня, проведуть матч Ліги націй. Його можна буде переглянути онлайн.

Матч Ліги націй Англія – Бельгія розпочнеться о 19:00. Команди зіграють в Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі".

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В Україні цей матч можна буде подивитися у два способи – по телевізору чи онлайн.

Транслюватиме матч канал "Футбол 1". Початок трансляції о 18:50. Нагадаємо, що цей канал доступний на наступних платформах: Oll TV, XTRA TV, Vega Telecom, Укртелеком, Воля, Київстар та Vodafone.

Для тих, хто бажаєте дивитися матч Англія – Бельгія онлайн, є можливість зробити це на платформі Oll TV. Доступ до трансляції вимагає реєстрації та є платним. Модна оформити місячний абонемент на матчі каналів "Футбол 1/2/3" за 109 гривень. Більша кількість спортивних каналів обійдеться в 139 гривень (або 189 гривень з підпискою ще й на 200+ каналів).

Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі збірної України, Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV".

Нагадаємо, це буде матч лідерів групи 2 в Лізі А. Бельгія здобула дві перемоги – над Данією (2:0) та Ісландією (5:1). І лише 8 жовтня в матчі проти Кот-д'Івуару перервала свою переможну серію, яка тривала 12 матчів.

Англія не мала такої довгої серії, але востаннє команда програла ще 11 жовтня 2019 року на виїзді Чехії. Після цього шість матчів англійці не програвали (п'ять перемог та нічия проти Данії). При цьому команда за ці шість матчів не пропустила жодного голу.