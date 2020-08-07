З наступного сезону в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) введуть жорсткі покарання за прояви расизму на футбольних матчах.

Футбольна асоціація Англії (FA) повідомила про введення з наступного сезону нових правил, що стосуються покарань за прояви расизму та інших форм дискримінації.

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Які покарання за расизм

Команди будуть карати за різні форми дискримінації, наприклад, за скандування фанатами образливих кричалок.

Подібні порушення можуть призвести до часткового або повного закриття стадіонів для публіки.

Футболістів і тренерів за дискримінаційні дії можуть дискваліфікувати на строк від 6 до 12 матчів. Якщо образа була абсолютно "в письмовій формі або за допомогою засобу зв'язку", то мінімальна дискваліфікація складе 3 матчі.

Як Англія бореться з расизмом

На матчах АПЛ протягом ледь не кожного сезону стаються випадки прояву расизму.

Зокрема, торік фанати "Манчестер Сіті" закидали ексзірку "Шахтаря" Фреда сміттям. А поєдинок "Тоттенхема" з "Челсі" був зупинений через поведінку глядачів на стадіоні.

Після рестарту сезону АПЛ перед кожним матчем учасники гри стають на коліно.

Цим жестом вони підтримують рух Black Lives Matter, який набув розголосу після вбивства поліцейським темношкірого американця Джорджа Флойда у США.