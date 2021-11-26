В Англии "разнесли" игру Ярмоленко после гола и заработанного пенальти в Лиге Европы

Андрей Ярмоленко принес Вест Хэму победу над Рапидом в Лиге Европы. Украинский футболист забил гол и заработал пенальти.

Яркий матч Ярмоленко

Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе Вест Хэма. В конце первой 45-минутки украинец открыл счет во встрече.

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А уже в компенсированное арбитром к первому тайму время Ярмоленко заработал на себе пенальти. К отметке подошел Марк Нобл и не прогадал. Цифры на табло изменились – 2:0 в пользу "молотобойцев".

Не оценили игру украинца

В сезоне-2021/2022 Ярмоленко отыграл в футболке Вест Хэма 15 матчей во всех турнирах. За сыгранное время забил один гол и отдал три ассиста.

Игрок сборной Украины отыграл весь матч и стал вторым лучшим футболистом в составе английского клуба. Однако даже такую яркую игру не оценили в Англии.

Местное издание Football.London раскритиковало игру украинца в матче с Рапидом. Источник поставил ему самую низкую оценку (5) и добавил негативный комментарий в сторону Андрея.

Журналисты издания назвали Ярмоленко ленивым футболистом.

Забил свой первый гол в сезоне, но в Вене украинцу было очень плохо. Слишком часто терял мяч и слишком ленив. Гораздо лучше во втором тайме, когда переместился на фланг,

– написали в издании.