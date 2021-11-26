Яркий матч Ярмоленко
Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе Вест Хэма. В конце первой 45-минутки украинец открыл счет во встрече.
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А уже в компенсированное арбитром к первому тайму время Ярмоленко заработал на себе пенальти. К отметке подошел Марк Нобл и не прогадал. Цифры на табло изменились – 2:0 в пользу "молотобойцев".
Не оценили игру украинца
Игрок сборной Украины отыграл весь матч и стал вторым лучшим футболистом в составе английского клуба. Однако даже такую яркую игру не оценили в Англии.
Местное издание Football.London раскритиковало игру украинца в матче с Рапидом. Источник поставил ему самую низкую оценку (5) и добавил негативный комментарий в сторону Андрея.
Журналисты издания назвали Ярмоленко ленивым футболистом.
Забил свой первый гол в сезоне, но в Вене украинцу было очень плохо. Слишком часто терял мяч и слишком ленив. Гораздо лучше во втором тайме, когда переместился на фланг,
– написали в издании.
- Вест Хэм с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы. Произошло это еще за тур до завершения группового раунда.
- Ближайший конкурент "молотобойцев", которым является загребское Динамо, уступает англичанам 6 очков.