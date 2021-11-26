Яскравий матч Ярмоленка

Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі Вест Хема. Наприкінці першої 45-хвилинки українець відкрив рахунок у зустрічі.

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А вже у компенсований арбітром до першого тайму час Ярмоленко заробив на собі пенальті. До позначки підійшов Марк Нобл та не прогадав. Цифри на табло змінились – 2:0 на користь "молотобійців".

Цікаво. У сезоні-2021/2022 Ярмоленко відіграв у футболці Вест Хема 15 матчів в усіх турнірах. За зіграний час забив один гол та віддав три асисти.

Не оцінили гру українця

Гравець збірної України відіграв увесь матч та став другим найкращим футболістом у складі англійського клубу. Однак навіть таку яскраву гру не оцінили в Англії.

Місцеве видання Football.London розкритикувало гру українця у матчі з Рапідом. Джерело поставило йому найнижчу оцінку (5) та додало негативний коментар у сторону Андрія.

Журналісти видання назвали Ярмоленка лінивим футболістом.

Забив свій перший гол у сезоні, але у Відні українцю було дуже погано. Занадто часто втрачав м'яч і надто лінивий. Набагато краще у другому таймі, коли перемістився на фланг,

– написали у виданні.