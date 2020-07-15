В матче английского Чемпионшипа между "Уиганом" и "Халлом" был зафиксирован разгром гостей со счетом 8:0. Семь голов были забиты еще в первом тайме.

Первый гол в матче был забит уже на второй минуте встречи, пишет 24 канал.

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А на первой компенсированной минуте к первому тайму Уильямс забил седьмой гол в ворота соперников.

Зато во втором тайме был забит лишь один гол – его автором стал Дауэлл, который в этом матче оформил хет-трик. Пас ему отдал Бирн. Защитник в этом матче отметился тремя результативными пасами.

Благодаря этому разгрому "Уиган" обновил и установил несколько рекордов в Англии:

впервые за 5 лет в Англии в топ-4 дивизионах в одном матче команда за тайм забила семь голов;

впервые в XXI веке команда Чемпионшипа забила восемь голов в одном матче.

Уиган установил и собственные достижения – впервые в истории национального чемпионата команда забила восемь голов.

Видеообзор матча Уиган – Халл