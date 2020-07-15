В матчі англійського Чемпіоншипу між "Віганом" та "Халлом" було зафіксовано розгром гостей з рахунком 8:0. Сім голів було забито ще у першому таймі.

Перший гол у матчі було забито вже на другій хвилині зустрічі, пише 24 канал.

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А на першій компенсованій хвилині до першого тайму Вільямс забив сьомий гол у ворота суперників.

Натомість у другому таймі було забито лише один гол – його автором став Дауелл, який у цьому матчі оформив хет-трик. Пас йому віддав Бірн. Захисник у цьому матчі відзначився трьома результативними пасами.

Завдяки цьому розгрому "Віган" обновив та встановив декілька рекордів в Англії:

вперше за 5 років в Англії у топ-4 дивізіонах в одному матчі команда за тайм забила сім голів;

вперше у XXI столітті команда Чемпіоншипу забила вісім голів в одному матчі.

Віган встановив і власні досягнення – вперше в історії національного чемпіонату команда забила вісім голів.

Відеоогляд матчу Віган – Халл