Барнсли с минимальным счетом победил Бирмингем в рамках 35 тура Чемпионшипа. Игроки на минуту решили сыграть в волейбол на футбольном поле, но головой.

Забавный эпизод в Англии

Игра между одним из лидеров сезона и аутсайдером Чемпионшипа была не особо зрелищной. Хозяева лишь с преимуществом в один гол сумели победить.

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В одном из эпизодов футболисты решили развлечься и довольно долго держали мяч в воздухе. Такой уровень игры несвойственен второму дивизиону Англии. Команды никак не могли опустить мяч на футбольное поле и начать потенциально опасную атаку. Видео такого эпизода изрядно рассмешило болельщиков.

Чтобы принять участие в такой игре, даже выбежал из пределов своей штрафной голкипер Барнсли. На минутку показалось, что на поле вышли не футболисты, а волейболисты, которые решили поотбивать мяч головой, а не руками. После этого матча Барнсли сыграл в нулевую ничью против Дерби Каунти.

Сейчас Барнсли идет на 6 место в Чемпионшипе, в их активе 58 очков. Клуб является одним из претендентов на повышение в классе через матчи плей-офф.