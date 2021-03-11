Барнслі з мінімальним рахунком переміг Бірмінгем у рамках 35 туру Чемпіоншипу. Гравці на хвилину вирішили зіграти у волейбол на футбольному полі, але головою.

Кумедний епізод в Англії

Гра між одним із лідерів сезону та аутсайдером Чемпіоншипа була невидовищною. Господарі лише з перевагою в один гол зуміли перемогти.

Варте уваги Страшний сон для голкіперів: як нестримний Голанд побив рекорди в Лізі чемпіонів – відео

В одному з епізодів футболісти вирішили розважитись та доволі довго тримали м'яч у повітрі. Такий рівень гри непритаманний другому дивізіону Англії. Команди ніяк не могли опустити м'яч на футбольне поле та розпочати потенційно небезпечну атаку. Відео такого епізоду неабияк розсмішило вболівальників.

Щоб взяти участь у такій грі навіть вибіг із меж свого штрафного голкіпер Барнслі. На хвилинку здалось, що на поле вийшли не футболісти, а волейболісти, які вирішили повідбивати м'яч головою, а не руками.

Після цього матчу Барнслі зіграв у нульову нічию проти Дербі Каунті. Зараз Барнслі йде на 6 місце у Чемпіоншипі, у їх активі 58 очок. Клуб є одним із претендентів на підвищення у класі через матчі плей-офф.