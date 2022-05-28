"Ангелы спорта": более 50 украинских спортсменов погибли с начала войны против России
Источник:сайт Верховной Рады Украины
К сожалению, война уносит лучших. С 24 февраля более 50 украинских спортсменов отдали жизнь за свободу страны.
"Спортивные ангелы" Украины
Министра молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в национальном телемарафоне рассказал о тех, кто уже никогда не выйдет на футбольное поле, боксерский ринг или легкоатлетический сектор. С 24 февраля "ангелы спорта" стали более 50 атлетов.
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К сожалению, война против России не проходит без потерь и на спортивном фронте. Начало полномасштабного вторжения страны-оккупанта в Украину заставило многих спортсменов взять оружие в руки и встать на защиту родного государства.
Все идут нас защищать. Кто в терробороне, кто в ВСУ, кто сейчас на востоке Украины. Я хочу поблагодарить всех защитников Украины,
– сказал Гутцайт.
Навсегда стали героями страны
В Украине разработали специальный сайт под названием "Ангелы спорта", где кратко описывают того или иного спортсмена, погибшего от 24 февраля. С начала полномасштабного вторжения погиб 51 атлет. Среди этого списка есть те, кто отдал жизнь за страну на передовой, а были и умершие от вражеских шаров и снарядов.
К сожалению, враг не выбирает, кого убивать. От российской агрессии погибло и будущее украинского спорта. К примеру, в блокадном Мариуполе во время обстрелов погибла 14-летняя тяжеловес Алина Перегудова. вместе с ней погибла ее мама, а брат застрелил русский снайпер.
Также война унесла жизни совсем юной художественной гимнастки Екатерины Дяченко. Девочке было всего 11 лет. В ее дом попал вражеский снаряд, а тело ребенка обнаружили, когда разбирали завалы. Русские продолжают творить зверства, которые даже не укладываются в голове.
Недавно этот портал пополнился новыми именами, навсегда ставшими героями Украины.
- В борьбе против врага погиб молодой тренер из Хмельницкой области, кикбоксер Назар Макаренко. Ему было всего 25 лет.
- Также свою жизнь за свободу украинского народа положил шестикратный чемпион Украины по кикбоксингу Александр Фештрига.
- 24 мая во время боевых действий на Востоке Украины погиб тяжеловес Любомир Бодак. А 24-летний будущий пилот-дрифтер Евгений Перепелица погиб еще 17 мая во время ракетных обстрелов учебного центра ВСУ в Десне.